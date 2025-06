Il calcio è ormai roba per ricchi abbonamenti vip ristoranti il popolo è stato emarginato El Paìs

Il calcio, un tempo sport popolare che univa le masse, si sta trasformando in un élite riservata ai ricchi. Abbonamenti VIP, ristoranti esclusivi e club privati stanno allontanando il vero cuore del gioco dal grande pubblico, lasciandolo emarginato. José Luis Pérez Triviño analizza questa deriva nel suo articolo su El País, evidenziando come il Barcellona abbia venduto oltre tremila posti VIP, simbolo di una trasformazione che rischia di svuotare il senso di partecipazione e passione che ha sempre caratterizzato il calcio.

El Pais pubblica un articolo molto bello di José Luis Pérez Triviño professore di Filosofia del diritto a Barcellona. Triviño scrive della trasformazione del calcio in una roba per ricchi. L’ultimo spunto glielo ha offerto il Barcellona con la vendita degli abbonamenti vip. «Il Futbol Club Barcelona ha venduto più di tremila posti vip per oltre trecento milioni di euro. Non si tratta solo di un’operazione finanziaria, ma di una cruda metafora della trasformazione del calcio in una piattaforma di intrattenimento per i dirigenti e in un’esperienza premium per i turisti e le élite economiche ». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it