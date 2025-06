Il Cabaret in Piazza! | l' estate torinese si accende con la stand-up comedy gratuita alla Piazza Commerciale Botticelli

Preparati a vivere serate di risate e divertimento sotto le stelle! Torino torna a illuminare le sue notti estive con "Il Cabaret in Piazza", la kermesse gratuita di stand-up comedy che anima la Piazza Commerciale Botticelli ogni mercoledì dal 18 giugno al 23 luglio. Un'occasione imperdibile per scoprire nuovi talenti e trascorrere momenti spensierati in compagnia. Non mancare, perché l’estate torinese si accende davvero con il sorriso!

Torino si prepara a ridere sotto le stelle! Per il quarto anno consecutivo, la Piazza Commerciale Botticelli presenta "Il Cabaret in Piazza!", la rassegna estiva gratuita dedicata alla stand-up comedy. L'appuntamento è fisso ogni mercoledì, dal 18 giugno al 23 luglio, con inizio alle ore 19.00.

