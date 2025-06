Il Bollaio Matto al chiosco del parco ducale

Preparati a lasciarti sorprendere dal mondo incantato di Yuri, il Bollaio Matto! Al chiosco del Parco Ducale, alle 17, uno spettacolo di bolle di sapone, fantasia e magia prenderà vita, coinvolgendo grandi e piccini in un’esperienza unica. Un evento imperdibile nel contesto della manifestazione Vivere il Parco, Estate 2025, organizzata da daMAT. Vieni a scoprire come l’arte delle bolle possa trasformare la tua giornata in un sogno!

