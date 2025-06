Il blogger saudita che denuncia l’odio antiebraico nelle scuole islamiche

Nel cuore di un mondo spesso dominato dall’intolleranza, Loray Al Shareef si erge come un faro di speranza e coraggio. Questo blogger saudita, ora residente negli Emirati, denuncia con forza l’odio antiebraico nelle scuole islamiche, promuovendo parole di pace, rispetto e comprensione. La sua esperienza a Parigi, tra incontri sorprendenti e scoperte personali, lo ha portato a sfidare pregiudizi e ad affermare con fermezza il potere della verità.

Parole di pace, di rispetto e comprensione dell’altro, parole di verità. Sono quelle che pronuncia nei suoi speech e che scrive sul suo blog Loray Al Shareef, quarantaduenne, saudita di nascita, ma che ora vive negli Emirati Arabi dopo aver studiato al Cairo e a Parigi. Proprio nella capitale transalpina, ospite di una famiglia yemenita che lui scoprì essere di religione ebraica, Loray cominciò qualche anno fa a maturare idee differenti rispetto a quelle che gli erano state inculcate in famiglia e nelle scuole arabe da lui frequentate, e a coltivare l’amore per la conoscenza e per il riconoscimento del popolo ebraico, non più percepito come un nemico infedele. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il blogger saudita che denuncia l’odio antiebraico nelle scuole islamiche

In questa notizia si parla di: saudita - blogger - denuncia - odio

