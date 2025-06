Il blocco delle Euro 5 è solo l’inizio

Il blocco delle Euro 5 232 rappresenta solo l’inizio di una battaglia più vasta contro le ingiuste direttive verdi di Bruxelles. Dopo aver colpito le auto, ora si mira a caldaie, edifici e manufatti in cemento armato, con scadenze sempre più stringenti. È ora di reagire: Confindustria alza la voce e denuncia “Ci sta mandando a sbattere”. La partita è ancora tutta da giocare, e il futuro del nostro settore è in gioco.

Il frutto avvelenato dei diktat verdi di Bruxelles dopo le auto colpirà le caldaie, le case non ecologiche e persino tutti i manufatti in cemento armato, cui sarà applicata una data di scadenza. I provvedimenti tampone non bastano, bisogna fermare il Green deal. Finalmente Confindustria attacca la commissaria Ribera: «Ci sta mandando a sbattere». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Il blocco delle Euro 5 è solo l’inizio

