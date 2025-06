Il bar esplode all’improvviso incendio devastante | tutti in fuga il video è spaventoso

Un violento boato e fiamme che squarciano la notte: a Jesolo, il bar trattoria “Bea Storia” è stato distrutto da un’esplosione improvvisa, scatenando il panico tra passanti e residenti. La scena di caos e paura si è consumata poco dopo le 23:15, lasciando tutti sbigottiti e ansiosi di conoscere le cause di questa devastante fuoriuscita di fuoco. La comunità si stringe attorno alle vittime, mentre le indagini proseguono per chiarire l’accaduto.

Un boato improvviso, poi le fiamme che hanno squarciato la notte: è accaduto tutto poco dopo le 23.15 a Jesolo, nella tarda serata di giovedì 12 giugno. Una violenta esplosione ha distrutto il bar trattoria “Bea Storia” in via Levantina, a pochi metri da piazza Drago, seminando il panico tra residenti e passanti. La deflagrazione, che per pochi istanti ha rischiato di trasformarsi in una tragedia ben più grave, è ora al centro di indagini approfondite. Secondo le prime ricostruzioni, l’esplosione – probabilmente causata da una fuga di gas – ha innescato un incendio devastante. Le fiamme si sono propagate con rapidità, avvolgendo l’intera struttura e minacciando i piani superiori dell’edificio, dove si trovavano diverse persone. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it