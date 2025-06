Il ballo di Meghan Markle preparto è diventato virale Ma funziona davvero?

Il video di Meghan Markle che balla in clinica prima del parto ha fatto il giro del web, scatenando entusiasmo e curiosità. Ma il ballo durante il travaglio può davvero favorire il parto? La risposta, supportata da studi scientifici, è sì. Il movimento ritmico e il relax che ne derivano possono avere effetti benefici, rendendo questa pratica più di una semplice emozione condivisa. Scopriamo insieme perché ballare potrebbe essere il segreto per vivere un'esperienza più positiva.

M eghan Markle, in occasione del quarto compleanno della figlia Lilibeth, ha condiviso sui social un video di lei e del marito Harry mentre ballano in clinica subito prima di partorire. Il video è diventato ovviamente virale e ha posto una questione: ballare è utile a stimolare il parto? «Sì, diversi studi scientifici hanno dimostrato che ballare durante il travaglio può avere effetti positivi » spiega il dottor Emanuele Castaldo, ginecologo specializzato in Medicina della Riproduzione e Endocrinologia Ginecologica.