Il 20 giugno apre l’arena Film e incontri con i registi

Dal 20 giugno al 9 settembre, l’arena San Biagio di Palazzo Guidi si trasformerà nel cuore pulsante dell’estate con Cinema e incontri sotto le stelle. Un viaggio tra emozioni, star del cinema italiano e musica dal vivo, creato per appassionati di ogni età. Non perdere l’occasione di vivere un’estate indimenticabile in compagnia di grandi storie e nuove amicizie. La magia del cinema ti aspetta—e tu sei pronto a viverla?

Da venerdì 20 giugno, fino al 9 settembre, torneranno ad accendersi i proiettori dell'arena San Biagio di palazzo Guidi (via Serraglio, 20) con un opere cinematografiche per tutti i gusti, arricchita da incontri sotto le stelle con i protagonisti del cinema italiano e diversi appuntamenti musicali a cura di Across the Movies. La rassegna avviene in collaborazione con Fice Emilia Romagna. Sarà il cinema multisala 'Eliseo' di Cesena a gestire il servizio di attività cinematografica di questa estate e del 2026. L'affidamento è stato ufficializzato a seguito della pubblicazione della procedura di gara per individuare l'operatore economico più idoneo a svolgere questo specifico servizio.

In questa notizia si parla di: giugno - arena - incontri - apre

