Il 16 giugno c' è lo sciopero dei treni regionali

Preparatevi a pianificare il vostro viaggio: il 16 giugno, dalle 3 alle 2 del giorno successivo, si ferma la rete dei treni regionali e suburbani a causa dello sciopero indetto da Orsa. Un'intera giornata di disagi che coinvolge anche i collegamenti aeroportuali Malpensa Express e S50 Malpensa. Restate aggiornati per evitare sorprese e trovare soluzioni alternative per muovervi senza stress.

Dalle ore 3 di lunedì 16 alle ore 2 di martedì 17 giugno l'organizzazione sindacale Orsa ha indetto uno sciopero che, per l'intera giornata di lunedì, avrĂ ripercussioni sulla circolazione dei treni regionali, suburbani e dei collegamenti aeroportuali Malpensa Express e S50 Malpensa.

Sciopero dei treni lunedì 16 giugno in Lombardia: linee interessate, fasce di garanzie e bus sostitutivi Si legge su ilgiorno.it: Si annuncia un lunedì nero per i pendolari lombardi che viaggiano in treno: dalle ore 3 di lunedì 16 alle 2 di martedì 17 giugno, l’organizzazione sindacale Orsa ha indetto uno sciopero che avrà riper ...