Il 13 giugno è la festa di Sant’Antonio In Toscana la tradizione del pane benedetto

Il 13 giugno in Toscana si accende una tradizione intrisa di fede e storia: la benedizione dei pani di Sant’Antonio. Questa celebrazione, radicata nella devozione verso il Santo dei Miracoli, unisce comunità e rituali antichi, tramandati di generazione in generazione. Firenze e altre città toscane si animano con questa usanza, ricordando le gesta di Antonio e il miracolo della speranza. La tradizione del pane benedetto continua a vivere, testimone di fede e identità culturale.

Firenze, 13 giugno 2024 – Oggi in molte chiese della Toscana si possono si possono trovare i pani benedetti. Il 13 giugno, giorno della morte di Sant’Antonio, è questa una delle tradizioni con cui si ricorda e festeggia il Santo dei Miracoli, definito così nel mondo per i tanti eventi prodigiosi che gli sono stati attribuiti sia quando era ancora in vita che dopo la sua morte. Era il 1220 quando Antonio venne in contatto con i frati minori. Allora si chiamava ancora Fernando, e l’occasione fu il trasporto a Coimbra, proprio dove si trovava Fernando, delle reliquie di cinque missionari francescani che erano stati uccisi in Marocco. 🔗 Leggi su Lanazione.it