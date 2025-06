Il 105 Summer Festival torna a Genova | sul palco Annalisa Olly Bresh Alfa e tanti altri big

aperto, dove le note e l’energia dei grandi artisti si uniscono per creare emozioni indimenticabili. Il 105 Summer Festival a Genova è l’appuntamento imperdibile per gli amanti della musica live: preparatevi a vivere un’estate all’insegna del ritmo, della passione e della magia. Non mancate!

Per il terzo anno consecutivo, Genova accoglie uno degli eventi estivi più attesi. La grande musica torna dal vivo venerdì 20 giugno con il 105 Summer Festival, la grande rassegna estiva con tutti i big del momento. Ancora una volta, piazza della Vittoria si trasforma in un palcoscenico a cielo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Il 105 Summer Festival torna a Genova: sul palco Annalisa, Olly, Bresh, Alfa e tanti altri big

In questa notizia si parla di: summer - festival - torna - genova

Ferrara Summer Festival 2025 con Slipknot, Sfera Ebbasta, Tananai - Il Ferrara Summer Festival 2025 torna dal 17 giugno al 12 luglio con una sesta edizione imperdibile. Tra performance di Slipknot, Sfera Ebbasta e Tananai, il festival promette un'estate di musica, emozioni e divertimento nel suggestivo centro storico di Ferrara.

ITALIA SUMMER TOUR 2025! Laura Esquivel insieme al #TeenageDreamParty ti aspetta per vivere un tour ricco di emozioni in giro per tutta l'Italia! 27/06 - Ferrara (Ferrara Summer Festival) 28/06 - Roma (Rock in Roma) 05/07 - Genova (Balena Fe Vai su Facebook

Il 105 Summer Festival torna a Genova: sul palco Annalisa, Olly, Bresh, Alfa e tanti altri big; IL 105 SUMMER FESTIVAL TORNA A GENOVA: ECCO CHI POTREBBE ESIBIRSI SUL PALCO DI PIAZZA DELLA VITTORIA; Genova ancora protagonista del 105 Summer Festival.

A giugno torna il 105 Summer Festival: sul maxi palco di piazza della Vittoria anche Olly, Annalisa ed Elodie Lo riporta msn.com: Anche quest’anno, per il terzo consecutivo, nel capoluogo ligure farà tappa il 105 Summer Festival 2025.