Igor Tudor resta alla guida della Juventus contratto rinnovato fino al 2027 | Scriveremo insieme nuove pagine

Ora è ufficiale: Igor Tudor rinnova con la Juventus fino al 2027, aprendo un nuovo capitolo di ambizioni e sfide. La società crede nel suo progetto e si prepara a scrivere pagine di successo sotto la sua guida, puntando a consolidare il futuro e a rilanciare i valori bianconeri. Mentre i rumors sul mercato degli allenatori infiammano le voci, una cosa è certa: insieme, scriveremo nuove pagine di vittorie e passione.

Ora è ufficiale: a guidare la Juventus resterà Igor Tudor, e per un periodo prolungato. La società gli ha infatti rinovato il contratto fino al 2027, con un’ opzione per un ulteriore anno. Al termine del campionato, i rumors volevano una Juventus pronta a dare una zampata sul mercato degli allenatori per ricominciare un nuovo ciclo dopo la parentesi fallimentare di Thiago Motta. Il nome più comunemente accostato alla panchina bianconera era quello di Antonio Conte, l’ex centrocampista che ha guidato i bianconeri dal 2011 al 2014. Ma dopo la conferma di Conte a Napoli e soprattutto dopo l’allontanamento del direttore tecnico Cristiano Giuntoli i piani della Juventus sono cambiati radicalmente. 🔗 Leggi su Open.online

