Ieri in Campania | malore durante una partita amatoriale nel Sannio Diego lotta per la vita

Ieri in Campania si sono susseguite notizie di grande impatto, tra emergenze sanitarie e sviluppi giudiziari. A Sannio, durante una partita amatoriale, Diego lotta coraggiosamente per la vita dopo un malore improvviso, mentre a Avellino e Benevento si affrontano questioni di cronaca e politica che scuotono la regione. Un quadro ricco di emozioni e tensioni, che ci invita a riflettere sulla complessitĂ di questa terra vibrante e spesso sorprendente.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, giovedì 12 giugno 2025 Avellino – La Procura della Repubblica di Roma  ha aperto un fascicolo d'indagine nei confronti dell'ex sindaco di Avellino, Gianluca Festa. Al centro dell'inchiesta vi sono gravi accuse: diffamazione, calunnia e minaccia a corpo politico e giudiziario. ( LEGGI QUI ) Benevento – Un pomeriggio di sport e passione si è trasformato in un incubo lo scorso weekend al campo sportivo di Rotondi, durante una partita amatoriale tra la squadra locale e quella di Vitulano. ( LEGGI QUI ) Caserta – Annovera anche immobili di pregio in provincia di Caserta e vetture sportive come l'Audi Q8 e A3, il patrimonio da quasi 42 milioni di euro sequestrato dalla Guardia di Finanza di Napoli a un imprenditore campano di 63 anni, giĂ condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione camorristica e trasferimento fraudolento di valori aggravato dal metodo mafioso.

