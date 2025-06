Idf | L' Iran sta attaccando Israele | La risposta di Teheran dopo l' operazione Rising Lion lanciata da Tel Aviv

In un clima di tensione crescente, Iran e Israele si trovano nuovamente al centro di un'escalation che rischia di coinvolgere l'intera regione. Dopo l'operazione Rising Lion a Tel Aviv, Teheran ha risposto con attacchi a Tabriz, colpendo anche l'aeroporto locale. Gli Stati Uniti nega coinvolgimenti diretti, ma il presidente americano avverte: ulteriori attacchi sono possibili se non si raggiunge un accordo. La minaccia nucleare iraniana rende il quadro ancora piĂą delicato.

Bombe a Tabriz, distrutto l'aeroporto. Gli Usa: "Non siamo coinvolti nell'operazione". Ma il presidente americano avverte Teheran: "Eccellente attacco, ce ne saranno altri. Facciano un accordo prima che non rimanga piĂą nulla". Secondo lo Stato ebraico, l'Iran ha materiale per 15 bombe atomiche. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it