Idf | l' Iran ha lanciato almeno 100 missili verso Israele La popolazione stia nei rifugi

Una tensione esplosiva scuote il Medio Oriente: l’Iran ha sparato almeno 100 missili contro Israele, con sirene d’allarme e boati che risuonano a Tel Aviv e in altre zone. L’esercito israeliano si mobilita con la contraerea, mentre la popolazione è invitata a rifugiarsi. La crisi è in atto e gli sviluppi sono in continuo aggiornamento. Restate sintonizzati per le ultime notizie.

L’esercito israeliano ha comunicato che l’Iran ha lanciato almeno 100 missili verso Israele. A Tel Aviv si sono uditi forti boati. Le sirene d’allarme stanno suonando in diverse aree del Paese. La contraerea israeliana è al lavoro per intercettare e distruggere i proiettili. L’Idf avvisa la popolazione di stare nei rifugi. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Idf: l'Iran ha lanciato almeno 100 missili verso Israele. "La popolazione stia nei rifugi"

In questa notizia si parla di: iran - lanciato - almeno - missili

Idf, l'Iran ha lanciato oltre 100 droni contro Israele - Tensione alle stelle tra Iran e Israele: l'Iran ha lanciato oltre 100 droni contro lo Stato ebraico, mentre l'IDF si prepara a intercettarli e affrontare eventuali missili in arrivo.

Israele ha lanciato nella notte una serie di attacchi «preventivi» in Iran contro impianti nucleari e militari, fabbriche di missili balistici e alti ufficiali. Eplosioni nell'impianto di arricchimento dell'uranio. Israele ha dichiarato lo stato di emergenza in previsione degli Vai su Facebook

Israele attacca l'Iran, L'Idf invia una nuova allerta rossa: 'Tutti nei rifugi'. Idf, da Teheran missili contro Israele; Forti boati a Tel Aviv, gigantesca colonna di fumo. Esplosioni anche a Gerusalemme. Iran: «Abbattuti 2 jet, catturata pilota israeliana; L’Iran risponde a Israele con almeno 100 missili: “Siamo sotto attacco”.

Iran, iniziato il contrattacco: "Lanciati almeno 100 missili contro Israele" - Dopo i raid di Israele della scorsa notte, l'Iran ha lanciato circa 100 missili contro lo ... Come scrive iltempo.it

Iran, 100 missili balistici contro Israele: ecco la risposta di Teheran ai raid. L'Idf ai cittadini: «Tutti nei bunker» - L'aeronautica militare israeliana ha avviato una serie di attacchi in Iran dopo l'annuncio del ministro della Difesa Israel Katz che ha dichiarato lo stato di emergenza speciale ... Si legge su leggo.it

Arriva la risposta dell'Iran, 100 missili contro Israele - Una trasmissione in diretta del generale di brigata Effie Defrin "è stata interrotta a causa di un attacco ir ... Si legge su msn.com