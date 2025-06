Idf | l' Iran ha lanciato almeno 100 missili La popolazione stia nei rifugi Teheran | abbattuti due aerei militari israeliani catturata una pilota

La tensione tra Iran e Israele si intensifica vertiginosamente, con almeno 100 missili lanciati e l’intera popolazione di Teheran rifugiata nei bunker. L’esercito israeliano annuncia di aver abbattuto due aerei militari israeliani e di aver catturato una pilota. Mentre le esplosioni echeggiano e i civili cercano rifugio, la regione si trova sull’orlo di un nuovo conflitto. La situazione rimane critica e in evoluzione, richiedendo massima attenzione e prudenza.

Un'altra raffica di decine di missili è stata lanciata verso lo Stato di Israele dall' Iran. Lo riferisce l' esercito israeliano. "Vi preghiamo di continuare a obbedire alle istruzioni del Comando del Fronte Interno e a quelle che vi vengono fornite. Le esplosioni che sentite provengono da intercettazioni o cadute dei missili ", chiarisce l'esercito. Forti esplosioni sono state udite anche.

+++++IRAN-ISRAELE+++++ TEHERAN HA LANCIATO POCO FA ALMENO 100 MISSILI. SONO IN ARRIVO PER COLPIRE ISRAELE. TEL AVIV: “POPOLAZIONE NEI RIFUGI”. KHAMENEI:”ISRAELE NON NE USCIRA’ INDENNE”. Vai su X

Israele ha lanciato nella notte una serie di attacchi «preventivi» in Iran contro impianti nucleari e militari, fabbriche di missili balistici e alti ufficiali. Eplosioni nell'impianto di arricchimento dell'uranio. Israele ha dichiarato lo stato di emergenza in previsione degli Vai su Facebook

