Idf invia nuova allerta rossa in Israele ' tutti nei rifugi'

L’allerta rossa scuote ancora Israele: cittadini chiamati a rifugiarsi immediatamente, in uno scenario di massima tensione che potrebbe preludere a un attacco. La situazione si fa sempre più critica, con l’esercito che invita la popolazione a restare in sicurezza fino a nuovo avviso. In un clima di crescente insicurezza, la nostra attenzione resta alta su questa delicata crisi internazionale.

Nuova allerta rossa in Israele: "Tutti i cittadini devono andare e restare nei rifugi fino a quando non ci sarà un nuovo annuncio ufficiale", è il messaggio inviato dall'esercito alla popolazione qualche minuto fa. Uno stato di allerta massimo dal Comando del fronte interno dell'esercito che, di solito, prelude ad un attacco lanciato dall'Iran.

