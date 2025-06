Idf cittadini possono lasciare rifugi ma restino vicino

In un momento di crisi come quello attuale, la comunicazione tempestiva e chiara è fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini. Nonostante la terza ondata di missili lanciati dall'Iran, le autorità hanno deciso di autorizzare gli spostamenti dai rifugi, pur raccomandando di rimanere nelle vicinanze. Una scelta che unisce prudenza e senso di responsabilità, aiutando la popolazione a mantenere la calma e la coesione in queste sfide.

Nonostante la terza ondata di missili lanciati dall'Iran, il Comando del Fronte Interno dell'esercito ha comunicato alla popolazione che si possono lasciare i rifugi, con la raccomandazione di restare nelle vicinanze.

