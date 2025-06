' Idf attacca sito nucleare Fordow esplosioni a Teheran'

Le tensioni tra Iran e Israele si intensificano: il sito nucleare di Fordow, uno dei più fortificati, è stato colpito nuovamente, secondo fonti internazionali. Explosioni sono state udite in diverse zone di Teheran, segnando un nuovo capitolo di conflitto regionale. La situazione rimane delicata mentre la comunità internazionale osserva con apprensione gli sviluppi di questa escalation, che potrebbe influenzare la stabilità globale e la sicurezza nucleare.

Israele ha ripreso i raid in Iran e ha colpito il sito nucleare fortificato di Fordow, lo riferisce il New York Times e i media iraniani. Secondo le stesse fonti, esplosioni sono state udite in vari punti della capitale Teheran. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - 'Idf attacca sito nucleare Fordow, esplosioni a Teheran'

In questa notizia si parla di: sito - nucleare - fordow - esplosioni

L'Aiea accusa l'Iran di violare i suoi obblighi sul nucleare. Teheran: "Presto un nuovo sito di arricchimento dell'uranio" - L'Aiea accusa l'Iran di violare gli obblighi sul nucleare, rivelando che Teheran sta per inaugurare un nuovo sito di arricchimento dell'uranio.

Israele: nuova ondata di raid: 'Siamo in guerra, è solo l'inizio'. Teheran: 'Pronti a combattere per anni' Distrutto l'aeroporto di Tabriz, esplosioni a Fordow e nella capitale, gravi danni a Natanz. Uccisi il consigliere politico di Khamenei, il capo di stato maggiore e Vai su X

'Idf attacca sito nucleare Fordow, esplosioni a Teheran'; 'Idf attacca sito nucleare Fordow, esplosioni a Teheran'; Israele attacca l'Iran, 78 morti a Teheran. Nuovi raid sul sito nucleare Fordow, capo dei Pasdaran: «Per Tel Aviv sarà l'inferno». Trump: noi informati.

'Idf attacca sito nucleare Fordow, esplosioni a Teheran' - Israele ha ripreso i raid in Iran e ha colpito il sito nucleare fortificato di Fordow, lo riferisce il New York Times e i media iraniani. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Israele attacca l'Iran, colpiti siti nucleari. Media: a Teheran 78 morti. Khamenei: risposta severa - Meloni riunisce governo e servizi sull'Iran,circa un'ora di call Circa un'ora in videocollegamento, per "fare un punto" dopo gli attacchi di Israele all'Iran. Da msn.com

Israele attacca l'Iran, colpiti siti nucleari. Teheran lancia 100 droni. Trump avvisato in anticipo - Iran, esplosioni anche presso il sito nucleare di Fordow Esplosioni in seguito all'attacco di Israele in Iran sono state registrate anche nei pressi del sito nucleare di Fordow, nella regione di Qom. Come scrive msn.com