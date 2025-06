i valori da difendere dottrina sociale e politica domande e riflessioni

Sono le considerazioni che ci invitano a riflettere profondamente sui valori fondamentali della dottrina sociale e politica, e sull’importanza di difenderli con coerenza e passione. In un’epoca di crisi e smarrimento, riscoprire il senso dell’impegno cattolico nella vita pubblica diventa non solo un dovere, ma una vera e propria missione. Solo così possiamo contribuire a costruire una società più giusta, umana e solidale.

"Viviamo un tempo in cui la politica sembra spesso smarrire il suo orizzonte umano e spirituale. Assistiamo a una crisi profonda non solo delle istituzioni, ma anche del pensiero, dei valori, della fiducia. In questo scenario di disorientamento, torna ad essere urgente una domanda: che senso ha oggi l'impegno dei cattolici nella vita pubblica? Da dove attingere luce per orientare le scelte, le parole, le battaglie civili?" Sono le considerazioni e le domande di Cesare Camarri, presidente dell'Associazione Etica e Valori Cristiani, che saranno al centro del convegno in programma oggi (inizio alle 16) nella sala Pegaso della Provincia, in piazza Dante, organizzato dalla stessa associazione e dall'Udc.