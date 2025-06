I tumori all' appendice sono in aumento tra gli under 50 ecco perché

I tumori all’appendice stanno crescendo tra gli under 50, spingendo a una maggiore attenzione su questa patologia spesso sottovalutata. Un recente rapporto pubblicato sull’Annals of Internal Medicine rivela un trend in costante aumento, evidenziando l’importanza di conoscere i segnali e le cause di questa insidiosa minaccia. Scopriamo insieme perché questa storia sta cambiando e cosa possiamo fare per prevenirla.

Un tempo era considerato un tumore rarissimo, oggi il cancro all'appendice viene diagnosticato sempre più spesso nei giovani. A lanciare l'allarme un rapporto pubblicato sulla rivista Annals of Internal Medicine, che ha analizzato i dati raccolti negli Stati Uniti in oltre quarant'anni di.

I tumori dell'appendice sono in aumento tra i giovani, lo studio: "Più che triplicati nei nati negli anni '80" - I tumori dell'appendice, rari ma insidiosi, sono in crescita tra i giovani, con uno studio che evidenzia un aumento preoccupante nelle ultime generazioni.

