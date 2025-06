i tu esce oggi cassetto il nuovo disco con tanti ospiti i tu saranno sul palco del monk il 18 giugno

Il 13 giugno segna l’atteso debutto di "Cassetto", il nuovo album degli I TU, un connubio di emozioni e collaborazioni con ospiti speciali. Il duo composto da Federico Leo e Sebastiano Forte svela un mondo tra sogni, parole e ricordi nascosti, pronto a esplodere sul palco del Monk il 18 giugno. Non perdere l’occasione di vivere questa esperienza unica e scoprire cosa si cela davvero nel cassetto di I TU.

I TU Esce il 13 giugno CASSETTO IL NUOVO ALBUM PER ALTIPIANI BELIEVE Ascolta qui Cassetto I TU sono Sebastiano Forte e Federico Leo Federico Leo e Sebastiano Forte, I TU – foto Simone Cecchetti Cover album CASSETTO – ArtWork Federico Leo, Foto Simone Cecchetti Calzini, mutande e cose che non vogliamo vedere, ma anche sogni, racconti e perfino poesie: pensieri, parole e oggetti che restano nascosti finché non siamo pronti a prenderli. Ironici e nostalgici, cinici e romantici, dissacranti e accudenti, Sebastiano Forte e Federico Leo, in arte I TU, aprono il “Cassetto” e tornano sulla scena con il secondo album in uscita il 13 giugno. 🔗 Leggi su Romadailynews.it