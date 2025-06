I surgelati tra i cibi meno sprecati nelle case degli italiani

I surgelati rappresentano uno dei cibi meno sprecati nelle case degli italiani, un dato sorprendente in un panorama generalmente segnato da sprechi alimentari. Grazie a tecniche di conservazione intelligenti, questi alimenti risparmiano al pianeta e alle tasche dei consumatori. Un esempio di come scegliere con consapevolezza possa fare la differenza. Questi scelte quotidiane dimostrano che anche i piccoli gesti contribuiscono a un mondo più sostenibile.

Milano, 13 giu. (askanews) - Quanti alimenti surgelati si sprecano nelle cucine degli italiani? La risposta - secondo uno studio dell'Osservatorio internazionale Waste Watcher per l'Istituto italiano alimenti surgelati - è molto pochi. Un dato confortante in un contesto dove quello di buttare il cibo nella spazzatura è diventato fenomeno diffuso, che alimentiamo quasi senza accorgercene. L'ultimo dato disponibile dell'Osservatorio parla di una media settimanale di circa 667 grammi a testa, quasi il 18% in più rispetto allo scorso anno. Ecco perchè spicca il dato misurato per la prima volta sul comparto dei surgelati: "Rispetto al dato generale dello spreco domestico - siamo intorno ai 600 e passa grammi pro capite a settimana - il surgelato è soltanto il 2% - osserva Andrea Segrè, Direttore scientifico Osservatorio internazionale Waste Watcher - fra l'altro si mantiene costante questa percentuale a partire dal 2021 anzi diminuisce un po' a fronte di un incremento del consumo del surgelato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - I surgelati tra i cibi meno sprecati nelle case degli italiani

In questa notizia si parla di: surgelati - italiani - cibi - meno

Ricerca di Waste Watcher per l’Istituto Italiano Alimenti Surgelati (Iias): solo 15 grammi a setttimana contro i 667 totali Vai su Facebook

I surgelati tra i cibi meno sprecati nelle case degli italiani; Il cibo meno sprecato? È quello surgelato; Spreco alimentare in Italia, il ruolo decisivo dei surgelati.

I surgelati tra i cibi meno sprecati nelle case degli italiani - La risposta – secondo uno studio dell’Osservatorio internazionale Waste Watcher per l’Istituto italiano ... Secondo askanews.it

Spreco alimentari, i surgelati tra i cibi che si buttano di meno. Lo studio dell'Osservatorio waste watcher - In Italia, nonostante la crescente sensibilizzazione dei consumatori in termini di sostenibilità, lo spreco alimentare domestico resta un fenomeno diffuso. Segnala ilmessaggero.it

Aumento dello spreco alimentare in italia: i surgelati rimangono tra i cibi meno gettati via nel 2025 - In Italia lo spreco alimentare settimanale aumenta del 17,9%, ma i surgelati rappresentano solo il 2,2% dello spreco grazie alla loro conservabilità e al diverso comportamento dei consumatori. Come scrive gaeta.it