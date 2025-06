I supereroi in mostra alla John Reed Fitness di Mestre

Supereroi e ispirazione si incontrano alla palestra John Reed di Mestre! La mostra “We Are All Superheroes” trasforma gli spazi in una galleria d’arte vibrante, invitandoci a riflettere sulla forza, resilienza e la ricerca della performance eccellente. Un’occasione unica per scoprire come l’eroismo quotidiano si rifletta nelle nostre vite e nelle sfide di tutti i giorni. Vieni a vivere questa esperienza coinvolgente e scopri il supereroe che c’è in te!

La mostra "We Are All Superheroes" presso la palestra John Reed Fitness di via Carducci a Mestre trasforma gli spazi della palestra in una galleria d'arte dinamica e coinvolgente, offrendo una riflessione visiva e simbolica sul tema della forza, della resilienza e della "performance a tutti i.

