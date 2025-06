I senior al Mondiale per Club | un torneo che è anche per non più giovani Gazzetta

Il Mondiale per Club, un palcoscenico unico che vede protagonisti non solo i giovani promettenti ma anche le leggende del calcio, sta per accendersi negli Stati Uniti. Come evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, questo torneo sarà un incrocio di storie e talento, un vero e proprio festino per gli amanti del calcio di ogni età . E così, tra grandi ritorni e sfide emozionanti, il campo si prepara a scrivere nuove pagine di storia.

La Gazzetta dello Sport sul Mondiale per Club: «Non è un Paese per vecchi dicevano Cormac McCarthy su carta e i fratelli Cohen in pellicola riferendosi agli Stati Uniti, però per le prossime 4 settimane l’America ospiterà un torneo che è anche per non più giovani, mettiamola così. Calcisticamente si intende». Il Mondiale per Club:. Filippo Maria Ricci scrive: «Il Mondiale per Club offrirà reunion tra vecchie glorie di gran livello, perché da una parte le carriere si sono allungate clamorosamente e dall’altra la geografia calcistica si è allargata e arricchita a est e ovest e oggi è più semplice continuare a giocare fino a 40 anni a vario livello, spesso molto ben remunerati. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - I senior al Mondiale per Club: «un torneo che è anche per non più giovani» (Gazzetta)

In questa notizia si parla di: mondiale - club - torneo - giovani

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

A Palermo arriva il tennis internazionale! Il Country Time Club come ogni anno organizza il 36° Palermo Ladies Open, torneo internazionale femminile nonché trampolino di lancio per molte giovani tenniste che si sono poi affermate a livello mondiale. 36° Vai su Facebook

I senior al Mondiale per Club: «un torneo che è anche per non più giovani» (Gazzetta); Juventus, Tudor verso il Mondiale per Club: Torneo emozionante, noi giochiamo sempre per vincere; Mondiale per Club: Messi, Kane e Mbappé tra le stelle del torneo.

I senior al Mondiale per Club: «un torneo che è anche per non più giovani» (Gazzetta) - La Gazzetta dello Sport sul Mondiale per Club: «oggi è più semplice continuare a giocare fino a 40 anni a vario livello». Scrive ilnapolista.it

Mondiale per Club 2025: Ecco le 5 stelle da tenere d’occhio - Il Mondiale per Club 2025 non è solo una vetrina per le squadre più forti dei cinque continenti: è anche un palcoscenico perfetto per osservare da vicino i protagonisti del calcio internazionale, tra ... Secondo msn.com

Mondiale per Club: tutto quello che c’è da sapere sul torneo Fifa - Tutto quello che c'è da sapere sul nuovo torneo: format, calendario, dove vederlo in tv, montepremi, sponsor e ricavi Mondiale per Club 2025, la sfida dell ... Scrive panorama.it