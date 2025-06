I rischi dell'attacco alle basi nucleari in Iran | L'uranio è radioattivo solo a certe condizioni

L’ipotesi di un attacco alle basi nucleari in Iran solleva preoccupazioni non solo politiche, ma anche ambientali e di sicurezza. Sebbene l’attacco israeliano a Natanz non abbia aumentato i livelli di radiazioni, i rischi associati all’uranio 232 e ai materiali radioattivi sono enormi. Quali sarebbero le conseguenze di un'azione militare su impianti dove si manipolano sostanze nucleari? Le risposte del professor Marco Enrico Ricotti, docente di Ingegneria nucleare al Politecnico di Milano, ci aiutano a comprendere i pericoli nasc

L'attacco di Israele alle basi militari iraniane non ha generato un aumento di livelli di radiazioni nel sito dello stabilimento nucleare di Natanz, ma quali sono i rischi radioattivi che avrebbe potuto avere un attacco a una sede in cui si lavora l'uranio? Le risposte del professor Marco Enrico Ricotti, docente di Ingegneria nucleare al Politecnico di Milano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

