I referendum hanno perso da tempo la loro funzione | è ora di ripensarli

dei cittadini disillusi, abbia perso la sua funzione fondamentale di partecipazione democratica. È tempo di riflettere su come rilanciare il ruolo dei referendum, affinché tornino a essere uno strumento efficace di coinvolgimento e rappresentanza popolare. Solo così potremo ridare voce ai cittadini e rafforzare la nostra democrazia.

Il referendum dell'8 e 9 giugno si è consumato senza raggiungere il quorum, come facilmente prevedibile e come ormai consuetudine per i referendum abrogativi, che necessitano di un'affluenza superiore al 50 per cento per essere ritenuti validi. Ormai l'impressione è infatti che tale strumento, sempre più difficile da utilizzare per l'effettiva abrogazione di una legge per via della somma tra l'astensione naturale sempre più elevata e quella strategica, rappresenti solo un modo per conte tra forze politiche, per portare attenzione su temi specifici o provare a ottenere maggiore visibilità: tutte aspirazioni legittime, ma nessuno dei quali rappresenta la funzione originaria e istituzionale dello strumento referendario.

