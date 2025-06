I Ragazzi per l’aria studiano licheni e smog

È dai banchi di scuola che nasce la vera consapevolezza ambientale. I giovani di Vimodrone, coinvolti nel progetto "Ragazzi per l’aria", stanno infatti studiando licheni e smog su 270 alberi, un modo innovativo per monitorare la qualità dell’aria e sensibilizzare la comunità. Un passo fondamentale nella lotta alle minacce ambientali, che dimostra come l’educazione possa trasformare le giovani menti in veri protettori del nostro pianeta.

Lo studio dei licheni su 270 alberi con l’ Università di Brescia racconta la battaglia anti-smog della città. Il progetto delle medie, "Ragazzi per l’aria", è pronto. Un nuovo capitolo di educazione ambientale a Vimodrone. "Così nasce la coscienza verde ", dice il sindaco Dario Veneroni, che ha raccolto le proposte dei ragazzi insieme all’ateneo e all’associazione Bene Comune e ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa. "È dai banchi di scuola che può nascere una vera cultura ecologica – spiega –. Questo piano dimostra che i giovani hanno idee chiare, strumenti validi e la giusta sensibilità per contribuire alla tutela della natura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I “Ragazzi per l’aria“ studiano licheni e smog

