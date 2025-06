I numeri della sicurezza in città Reati in calo del 10% in un anno In 2.500 fuori dalle zone rosse

I numeri della sicurezza in città mostrano un positivo calo dei reati, che nel solo primo semestre del 2025 si attesta intorno al -10%, confermando un trend di miglioramento rispetto agli anni precedenti. La maggior parte degli episodi si concentra nelle zone rosse, mentre oltre 2.500 reati sono stati registrati fuori da queste aree critiche. Dati confortanti che alimentano la speranza di un anno più sicuro per tutti. La fotografia aggiornata della criminalità è stata presentata ieri mattina al tavolo del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica a Palazzo Diotti.

I dati dei primi cinque mesi fanno ipotizzare che il 2025 si chiuderà con un calo dei reati, in linea col trend consolidato degli ultimi anni: tra gennaio e maggio, le statistiche parlano di un -10%, da sommare al -4% tra 2023 e 2024. La fotografia aggiornata della criminalità in città è finita ieri mattina sul tavolo del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica a Palazzo Diotti, presieduto dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi; al vertice hanno partecipato il prefetto Claudio Sgaraglia, il sindaco Giuseppe Sala, il procuratore capo Marcello Viola, il questore Bruno Megale, i comandanti provinciali di Arma e Finanza Pierluigi Solazzo e Andrea Fiducia e il comandante della polizia locale Gianluca Mirabelli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I numeri della sicurezza in città. Reati in calo del 10% in un anno. In 2.500 fuori dalle zone rosse

In questa notizia si parla di: sicurezza - città - reati - calo

Paraurti e pneumatici ribassati, sicurezza e maneggevolezza in città - La sicurezza in città è cruciale per ogni automobilista. Tra gli elementi che influenzano la protezione e la maneggevolezza, i paraurti e gli pneumatici ribassati giocano un ruolo fondamentale.

Milano, Piantedosi: “Segnali positivi, calano i reati”. Il ministro dell'Interno a Milano fa il punto sui reati in città e riconosce che gli ultimi dati sono tutti nella direzione di un drastico calo dei reati. Piantedosi: "anche la polizia locale è stata supportata nelle politich Vai su Facebook

I numeri della sicurezza in città. Reati in calo del 10% in un anno. In 2.500 fuori dalle zone rosse; Milano, reati in calo e più forze in campo: Segnali positivi dal territorio; Sicurezza, Piantedosi: A Milano reati in calo e le zone rosse funzionano.