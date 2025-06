I nostri mari sono interessati da un' ondata di calore anomala conseguenza del cambiamento climatico Le temperature sono già agostane ma non è un problema solo per i bagnanti

Il nostro mare si scontra con un’ondata di calore anomala, una conseguenza evidente del cambiamento climatico. Questo fine settimana sarà caratterizzato da temperature torride, con picchi che supereranno i 40°C al Sud e in Sardegna. Un caldo intenso che non riguarda solo i bagnanti: le alte temperature del Mediterraneo e le montagne ancora innevate in Alto Adige sono segnali di un clima sempre più imprevedibile. È tempo di prepararsi al meglio per affrontare questa ondata di calore senza precedenti.

Quello che si apre sarà un finesettimana di caldo torrido, in cui l'aria si scalderà – dicono i meteorologi -, al ritmo di 1°C al giorno. Il picco sarà domenica 15 giugno: i 36°C si avvertiranno ovunque con punte di 40° al Sud e 42° in Sardegna. Chi cercasse refrigerio al mare, non lo troverà. Entro domenica la temperatura del Mediterraneo salirà infatti di 2-3 gradi. Già oggi «la temperatura dell'acqua nel settore compreso tra la Sardegna e le Baleari supera di ben 4°C il valore climatologico» spiega Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.

