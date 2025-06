I Muse hanno presentato il nuovo singolo Unravelling alla prima data del tour europeo

I Muse hanno aperto il loro tour europeo a Helsinki con un'energia travolgente, regalando ai fan il tanto atteso nuovo singolo "Unravelling". La band di Bellamy ha stupito il pubblico del Kulttuuritalo, aprendo il concerto con questa traccia misteriosa e coinvolgente, alimentando l'entusiasmo. Dopo settimane di attesa e qualche incertezza sulla release, i Muse continuano a dimostrare perché sono tra i protagonisti della scena rock internazionale. E il viaggio musicale sta per diventare ancora più emozionante.

I Muse hanno regalato ai fan accorsi al primo concerto del loro tour europeo a Helsinki il nuovo singolo Unravelling, del quale si vociferava la release da alcune settimane. Nella serata di ieri 12 giugno Bellamy e soci si sono esibiti al Kulttuuritalo della capitale finlandese, aprendo il live con il nuovo attesissimo brano. Nelle scorse settimane la band ha fatto un po’ di confusione con il brano, includendo mercoledì (11 giugno) una clip criptica che sembrava provenire da un imminente video musicale. L’hanno etichettato con la didascalia Back at it, e molti fan si aspettavano che il video sarebbe uscito a breve. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - I Muse hanno presentato il nuovo singolo “Unravelling” alla prima data del tour europeo

In questa notizia si parla di: muse - singolo - unravelling - tour

MUSE, PRIMO SINGOLO IN TRE ANNI: L'ANTEPRIMA DI "UNRAVELLING" La band si scongela. È in arrivo il nuovo album. Leggi tutto https://www.rockol.it/news-752517/muse-unravelling-nuovo-singolo-dopo-tre-anni-ascolta Vai su Facebook

I Muse si preparano al ritorno ? Vai su X

Muse, il nuovo singolo Unravelling uscirà a breve ?; Muse, primo singolo in tre anni: l'anteprima di Unravelling; Muse, il nuovo singolo in anteprima: guai fermarsi all'apparenza.

Muse, primo singolo in tre anni: l'anteprima di "Unravelling" rockol.it scrive: La band capitanata da Matt Bellamy si prepara a tornare sulle scene discografiche, a distanza di tre anni dall'uscita dell'ultimo album "Will of the people", datato 2022.