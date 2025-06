I missili iraniani colpiscono Tel Aviv | il video dell’attacco nella città israeliana Boati ed esplosioni

Un attacco dei missili iraniani scuote Tel Aviv, lasciando la città sotto un cielo di fumo e detonazioni. Il video, di circa 30 secondi, cattura con intensità la potenza dell’attacco e la vulnerabilità del sistema di difesa israeliano. Mentre l’onda d’urto si propaga tra boati e esplosioni, l’evento segna una nuova fase nel conflitto in Medio Oriente, lasciando il mondo in attesa di sviluppi cruciali.

Il video, pubblicato nella serata di venerdì 13 giugno, mostra circa 30 secondi dell' attacco iraniano nei confronti di Israele. In particolare, a essere colpita è la città di Tel Aviv. Come si vede nel filmato, il sistema difensivo israeliano non riesce a intercettare tutti i missili nemici, che cadono a terra, esplodendo e sollevando nubi di fumo. Il contrattacco di Teheran era atteso dopo l'offensiva dell'Idf.