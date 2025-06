I missili di Israele sull’Iran | L' operazione continua andremo avanti per 14 giorni Chiuse le ambasciate in tutto il mondo Teheran | È guerra Trump | Attacchi eccellenti i prossimi ancora più brutali

L’escalation tra Israele e Iran si intensifica: missili, attacchi e tensioni geopolitiche che scuotono il mondo intero. Con un bilancio devastante e le ambasciate chiuse ovunque, l’incertezza cresce, mentre mercati e risorse strategiche come petrolio e oro reagiscono alle sfide imminenti. La crisi si dipana in un clima di paura e incertezza globale, lasciando il futuro appeso a un filo sottile. La situazione potrebbe evolversi rapidamente, richiedendo attenzione costante e analisi approfondite.

L'attacco in diverse ondate, il bilancio è di 78 morti e 329 feriti. Chiuse le ambasciate israeliane in tutto il mondo. In rosso le Borse, corrono petrolio e oro. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - I missili di Israele sull’Iran: «L'operazione continua, andremo avanti per 14 giorni». Chiuse le ambasciate in tutto il mondo. Teheran: «È guerra». Trump: «Attacchi eccellenti, i prossimi ancora più brutali»

In questa notizia si parla di: missili - israele - iran - operazione

Israele colpisce i porti Houthi in Yemen dopo gli attacchi con droni e missili - Israele ha intensificato le sue operazioni militari, lanciando raid aerei sui porti controllati dagli Houthi in Yemen, a seguito di attacchi con droni e missili diretti verso il suo territorio.

Medio Oriente: #Teheran ha lanciato oltre 100 droni verso Israele che dovrebbero arrivare tra circa tre-cinque ore. L'Idf ha fatto sapere che l'Aeronautica militare si sta preparando anche per un possibile lancio di missili dall'#Iran. L'operazione Rising Lion, ha Vai su X

Un'operazione concepita come una guerra, con l'obiettivo di decapitare i vertici e le infrastrutture strategiche iraniane. L'attacco scagliato da Israele... Vai su Facebook

Doppio assalto, disinnescate le difese: l'operazione di Israele in Iran concepita come una guerra; Israele attacca l'Iran, la diretta | «Siamo in guerra, non è un'operazione». Teheran: «78 morti e 329 feriti. Reagiremo con forza»; Israele attacca l’Iran. Colpiti i siti nucleari, uccisi scienziati e generali.

Guerra Israele-Iran, l'ambasciatore israeliano: «Missili di Teheran possono colpire Roma e Parigi. Stavano costruendo 9 bombe atomiche» Come scrive msn.com: Nel briefing con la stampa a Roma sull’operazione «Rising Lion», l’ambasciatore d’Israele in Italia, Jonathan Peled, ...