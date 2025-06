I missili di Israele sull’Iran | Le operazioni andranno avanti per 14 giorni Colpiti siti nucleari e militari ira di Teheran | È guerra Trump | Attacchi eccellenti i prossimi saranno ancora più brutali

Tensioni crescenti tra Israele e Iran scuotono il mondo intero. Con operazioni militari previste per due settimane, colpi su siti nucleari e militari di Teheran alimentano un clima di guerra e incertezza globale. Le conseguenze si riflettono sui mercati, con Borse in rosso e rialzi in petrolio e oro. Una crisi che potrebbe ridefinire gli equilibri internazionali: cosa ci riserva il futuro?

L'attacco in diverse ondate. Trump: «I prossimi colpi saranno ancora più brutali». Fonti israeliane: «Le operazioni dureranno due settimane». Chiuse le ambasciate israeliane in tutto il mondo. In rosso le Borse, corrono petrolio e oro. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - I missili di Israele sull’Iran: «Le operazioni andranno avanti per 14 giorni». Colpiti siti nucleari e militari, ira di Teheran: «È guerra». Trump: «Attacchi eccellenti, i prossimi saranno ancora più brutali»

