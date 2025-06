I media occidentali, spesso inconsapevoli, hanno adottato la propaganda russa, distorcendo le narrative sulla crisi ucraina. Dopo l’Operazione Ragnatela dell’Ucraina, che ha danneggiato decine di bombardieri russi, e la telefonata di Trump a Putin, emergono scenari complessi e manipolati. Trump, commentando il conflitto, ha paragonato la guerra a «due bambini che...», offrendo un'interpretazione che invita a riflettere sulla percezione e la comunicazione del conflitto.

Dopo la clamorosa Operazione Ragnatela dell’Ucraina, che il 1° giugno ha danneggiato oltre quaranta bombardieri strategici russi, il presidente Donald Trump ha avuto una telefonata di settantacinque minuti con Vladimir Putin. Putin ha avvertito che «avrebbe dovuto rispondere», ha riferito Trump. Pochi giorni dopo, mentre missili russi piovevano su appartamenti e caffè ucraini, Trump ha offerto la sua analisi: la guerra era come «due bambini che si picchiano furiosamente» in un parco e «a volte è meglio lasciarli fare per un po’». Il Cremlino ne è stato entusiasta. I media occidentali hanno subito titolato parlando di «ritorsione». 🔗 Leggi su Linkiesta.it