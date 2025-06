I magistrati ora attaccano la riforma costituzionale nelle requisitorie Alla faccia della separazione dei poteri

Mercoledì al tribunale di Torino si è assistito a un evento senza precedenti: i magistrati, in aperto contrasto con la riforma costituzionale, hanno utilizzato le requisitorie come strumento di attacco, minando la separazione dei poteri. Un gesto che solleva molte domande sulla trasparenza e l’indipendenza del sistema giudiziario. Per approfondire questa vicenda e scoprire tutti i dettagli, continua a leggere il nostro articolo completo.

Pur di contrastare la riforma della separazione delle carriere ora i magistrati usano persino le requisitorie. Ha dell'incredibile quanto avvenuto mercoledì al tribunale di Torino,.

