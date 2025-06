I luoghi del cuore | la fontana antica di Gallipoli seconda in Italia Fai

Il cuore degli italiani batte forte per i tesori del nostro patrimonio, come dimostra il 12° censimento de “I Luoghi del Cuore”, che ha raccolto oltre 2,3 milioni di voti. Tra i luoghi più amati, la Fontana Antica di Gallipoli si distingue come seconda in Italia, un simbolo di storia, bellezza e comunità. È una testimonianza vivente di quanto la partecipazione possa fare la differenza nel preservare le nostre preziose meraviglie.

Di seguito un comunicato dal Fai: Il 12° censimento de “I Luoghi del Cuore”, dedicato alla cura e alla valorizzazione dei luoghi italiani più amati, si chiude con 2.316.984 voti raccolti, una straordinaria espressione di coinvolgimento attivo e coesione sociale; la conferma che il programma, promosso da FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano e Intesa Sanpaolo, rappresenta il più importante ed efficace strumento di partecipazione diretta dei cittadini alla tutela del patrimonio del Paese. All’adesione delle singole persone si è accompagnata infatti quella delle comunità: 196 registrate in tutta Italia, sotto forma di associazioni e comitati spontanei, ma anche Comuni e Parrocchie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - I luoghi del cuore: la fontana antica di Gallipoli seconda in Italia Fai

