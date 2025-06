i luoghi del cuore fai il traghetto di leonardo passione dei lombardi

I Luoghi del Cuore celebrano il patrimonio italiano, e tra questi spicca il Traghetto di Leonardo ad Imbersago, simbolo di passione lombarda. Dopo l’intervento del sindaco, che ha persino conseguito la patente per far tornare a navigare sull’Adda questo capolavoro, il traghetto si è posizionato al settimo posto tra i luoghi più votati del FAI nel 2024. Per secoli un presidio di vita e commercio, oggi continua nella sua missione di unire passato e presente, mantenendo viva la storia e le tradizioni locali.

Per primo si era mobilitato il sindaco, che ha perfino preso la patente per far tornare a navigare sull'Adda questo esemplare unico, simbolo di Imbersago, il "Traghetto di Leonardo da Vinci". Che si è piazzato al settimo posto, nella classifica nazionale dei primi dieci luoghi del cuore del FAI più votati (con 31.490 voti) dell'edizione 2024. Per secoli un mezzo vitale per il trasporto di merci e persone, oggi continua nella sua missione in funzione turistica e per le scolaresche. Sul podio, al primo posto con 72 mila voti ha vinto il Santuario Nostra Signora delle Grazie a Nizza Monferrato (Asti), un complesso legato alla figura di Don Bosco, il fondatore degli oratori, il più votato nel XII censimento (complessivamente 2.