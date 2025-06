I litigi di coppia rendono le madri più dure e severe | a dirlo è una nuova ricerca

I litigi di coppia non solo creano tensione tra i partner, ma possono anche avere un impatto profondo sul modo in cui si educano i figli. Una recente ricerca pubblicata su Developmental Psychology svela che le madri, in particolare, tendono a essere più severe quando si sentono insicure nella relazione. Questo fenomeno evidenzia come il benessere relazionale influenzi direttamente il clima familiare, lasciando intuire che…

Uno studio pubblicato su Developmental Psychology ha rivelato che i conflitti tra partner influenzano il modo in cui i genitori educano i figli piccoli. Le madri, in particolare, tendono a usare punizioni più dure quando si sentono meno sicure nella relazione. Per i padri, invece, lo stress di coppia non sembra incidere sullo stile educativo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: coppia - madri - dure - litigi

I litigi di coppia rendono le madri più dure e severe: a dirlo è una nuova ricerca; Divorzio Blasi – Totti, parla Chanel. Contro suo padre, non si trattiene sui social. Forti tensioni in famiglia.

I litigi di coppia rendono le madri più dure e severe: a dirlo è una nuova ricerca fanpage.it scrive: Uno studio pubblicato su Developmental Psychology ha rivelato che i conflitti tra partner influenzano il modo in cui i genitori educano i figli piccoli ...