I Guns N’ Roses infiammano la Visarno Arena VIDEO

I Guns N’ Roses hanno vissuto una serata indimenticabile alla Visarno Arena, lasciando il pubblico senza fiato con quasi tre ore di energia pura e musica leggendaria. L’apertura con “Welcome to the Jungle” ha subito catturato l’entusiasmo dei fan, dando il via a un viaggio nel tempo tra hit e ricordi. Una performance che ha confermato ancora una volta perché sono considerati uno dei più grandi gruppi rock di sempre.

Grande successo per i Guns N’ Roses che, con quasi tre ore di concerto, hanno infiammato la Visarno Arena e concluso la prima giornata dell’edizione 2025 del Firenze Rocks. Ad aprire lo show l’iconica Welcome to the Jungle che ha subito coinvolto i fan. Un concerto che ha ripercorso la storia. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - I Guns N’ Roses infiammano la Visarno Arena \ VIDEO

In questa notizia si parla di: guns - roses - visarno - arena

Guns N’ Roses al Firenze Rocks 12 giugno: concerto mondiale con Rival Sons e altri invitati - Il Firenze Rocks 2023 si annuncia imperdibile, con la leggendaria band dei Guns N’ Roses pronta a infiammare il palco il 12 giugno.

Il festival musicale tra i più attesi dell'estate italiana si svolge dal 12 al 15 giugno 2025 alla Visarno Arena di Firenze, con attese registrazioni record – 110 000 spettatori – e protagonisti di calibro internazionale, dagli storici Guns N’ Roses ai Green Day Vai su Facebook

Facce da Guns N' Roses: guarda la seconda gallery da Firenze Rocks Le immagini del pubblico nella prima giornata di festival alla Visarno Arena Vai su X

Grosso ramo si stacca e colpisce fan del concerto dei Guns \ FOTO; Travolta da un grosso ramo in attesa del concerto dei Guns N’ Roses, paura alle Cascine; GUNS N' ROSES: in 38mila alla Visarno?Arena di Firenze per tre ore di rock tra classici e cover. Setlist e video.

La scaletta del concerto dei Guns n’ Roses al Firenze Rocks: l’ordine delle canzoni Secondo fanpage.it: I Guns n' Roses si esibiranno stasera, giovedì 12 giugno 2025, alla Visarno Arena di Firenze dalle 20:45 per la loro unica data italiana, durante il Firenze ...