I gioielli di Santa Maria Assunta Risplende l’antica cantorìa lignea

I gioielli di Santa Maria Assunta brillano di un’antica bellezza, ma dietro questa lucentezza si nasconde uno stato di conservazione delicato. La pellicola pittorica offuscata e la struttura lignea con fessurazioni evidenziano le sfide che richiedono interventi mirati. Tuttavia, il loro fascino rimane intatto, pronta a essere valorizzata attraverso un restauro accurato. È questo il punto di partenza per restituire a questi tesori la loro luce originale.

Pellicola pittorica completamente offuscata da depositi con conseguente aspetto grigiastro dell'insieme; struttura lignea stabile ma con fessurazioni più o meno profonde e oggetto di un attacco importate di insetti xilofagi; l'angelo di sinistra senza un'ala, caduta e custodita a parte; dorature opache; ossidazioni sulla cancellata in ferro. Era questo, in sintesi, il referto tecnico sullo stato di conservazione – definito "precario" – della cantorìa nella chiesa di Santa Maria Assunta. Ebbene, alla vigilia della ricorrenza del Preziosissimo Sangue, anche questo gioiello della della cattedrale sarzanese è tornato a nuova vita, grazie all'opera di recupero progettata ed eseguita da Rosalba Rapuzzi, restauratrice di Castelleone nel cremonese, su incarico della Diocesi, proprietaria del bene, che ha potuto procedere in virtù di donazioni private erogate da Fondazione InCaSa insieme a Banca del Credito Cooperativo della Versilia e della Lunigiana e società The Skill srl di Andrea Camaiora.

