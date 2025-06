I figli piccoli la nuova vita a Londra e l' ultima foto prima del disastro aereo | la famiglia che non è sopravvissuta

Una famiglia felice scattò l’ultima foto prima di affrontare un destino tragico: il volo Air India AI-171, precipitato ad Ahmedabad appena 28 secondi dopo il decollo. Tra sorrisi e speranze, il ricordo di quei momenti si intreccia con il dolore di chi ha perso tutto, lasciando un vuoto incolmabile. È una storia che ci ricorda quanto possa essere fragile la vita e quanto siano preziosi i momenti condivisi.

È la loro ultima foto prima del disastro. Tutti sorridenti prima della partenza del volo Air India AI-171 che è precipitato ad Ahmedabad (Gujarat, India) a solo 28 secondi dal decollo per cause ancora da accertare. Il velivolo è poi caduto su un ostello per medici specializzandi. Le vittime. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - I figli piccoli, la nuova vita a Londra e l'ultima foto prima del disastro aereo: la famiglia che non è sopravvissuta

