I fan di Genova acquistano i biglietti di massa per non andare e vuoti il campo della Sampdoria

In un gesto sorprendente, i tifosi del Genoa hanno acquistato massicciamente biglietti per la partita della Sampdoria, ma poi hanno deciso di non presentarsi, lasciando il campo vuoto. Un atto di protesta che ha lasciato tutti a bocca aperta e che si inserisce in un contesto di rivalità storica tra le due squadre genovesi. Ma cosa significa davvero questo comportamento per il calcio locale? Scopriamolo insieme.

I fan di Genoa hanno cercato di boicottare la Sampdoria B Series Salvation, il loro grande rivale storico, acquistando biglietti di massa dal pareggio contro Salenitan e poi lasciando il mezzo stadio. Il "SAMP" sta affrontando una delle partite più importanti della sua storia recente. Dopo essere sceso per la prima volta alla serie C dopo una disastrosa campagna, I problemi economici di Brescia -Steso amministrativo e scomparsa- Gli hanno dato una nuova e inaspettata opportunità di salvezza Perché hanno cambiato la loro posizione nel tavolo.

Intanto i tifosi del Genoa, in vista del playout fra Sampdoria e Salernitana, stanno acquistando i biglietti con dei nomi falsi per far sì che lo stadio sia il più vuoto possibile. Ecco alcuni dei nomi utilizzati per acquistare i ticket, come riportato da La Gazzetta dello

