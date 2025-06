I fan del Liverpool sono stati un grande aiuto afferma Trent Alexander-Arnold dopo essersi unito al Real Madrid

I tifosi del Liverpool sono stati un sostegno inestimabile per Trent Alexander-Arnold nel suo percorso verso il Real Madrid, come lui stesso ha dichiarato recentemente. L’eccezionale terzino inglese ha anche conquistato tutti con la sua presentazione in spagnolo fluente, dimostrando determinazione e carisma. La sua avventura al Santiago Bernabéu si preannuncia entusiasmante, alimentata dall’affetto e dalla fiducia di chi lo ha sostenuto fin dai primi passi.

2025-06-12 15:10:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Trent Alexander-Arnold afferma che i fan del Liverpool sono stati un “incredibile aiuto” quando ha iniziato un nuovo capitolo della sua carriera al Real Madrid oggi-e ha fatto un’impressione immediata parlando fluentemente lo spagnolo alla sua presentazione. Il terzino destro dell’Inghilterra è stato deriso in diverse occasioni dopo aver annunciato che avrebbe lasciato Anfield quando il suo contratto è scaduto alla fine della scorsa stagione, anche se Madrid ha finito per pagare una tassa da 10 milioni di sterline per firmarlo prima della Coppa del Mondo del Club. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

