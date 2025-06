I familiari danno l' allarme viene ritrovato morto nelle acque del fiume

Una giornata che si è trasformata in tragedia sulle rive dell’Oglio: un uomo di 74 anni è stato trovato senza vita, annegato nel fiume vicino a Rudiano. I familiari, allarmati per la sua scomparsa, hanno dato l’allarme e le ricerche hanno portato al tragico ritrovamento. Le cause potrebbero essere accidentali o legate a un malore improvviso, ma l’indagine è ancora in corso per chiarire ogni dettaglio di questa drammatica vicenda.

Dramma lungo le rive dell'Oglio nel pomeriggio di venerdì. Un uomo di 74 anni ha perso la vita annegando nelle acque del fiume, nei pressi di Rudiano, attorno alle 15. Secondo le prime ricostruzioni, l'anziano sarebbe caduto in acqua a causa di uno scivolone accidentale o, forse, a seguito di.

