I droni a fibra ottica stanno cambiando la guerra in Ucraina

i droni a fibra ottica stanno rivoluzionando le strategie militari in Ucraina. Questi sottili filamenti metallici, intrecciati tra natura e battaglia, rappresentano un innovativo sistema di comunicazione e sorveglianza, rendendo il fronte più intelligente e meno vulnerabile. Un esempio di come tecnologia e natura possano convivere in territori di conflitto, dimostrando che l'innovazione può emergere anche nelle situazioni più difficili. La guerra sta cambiando volto, e la fibra ottica ne è il simbolo.

Da alcune settimane in Ucraina, lungo la linea del fronte, i soldati camminano circondati da filamenti metallici sottilissimi. Una rete che si intreccia tra alberi, piante e altri ostacoli naturali, attraversando anche i principali percorsi dei battaglioni. Sugli alberi alcuni di questi fili sono stati trasformati in piccoli nidi dagli uccelli: sono fibre cablate non tossiche, non sono un problema per loro. Ma sono il simbolo di come la guerra sta cambiando quel pezzo di territorio, creando immagini e panorami inediti. Birds on the front lines weave their nests from fiber optics. I filamenti sono cavi di fibra ottica srotolati da droni ucraini e russi che puntano le retrovie degli eserciti.

