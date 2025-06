I distacchi inflitti da Pogacar a Vingegaard ed Evenepoel alle prime salite del Delfinato | bastonata tremenda in pochi chilometri…

ha dimostrato ancora una volta tutta la sua classe, infliggendo distacchi impressionanti ai principali avversari alle prime salite del Giro del Delfinato. La sua capacità di gestire la corsa e di cambiare marcia al momento giusto ha lasciato il pubblico senza fiato, segnando un punto di svolta in questa battaglia di bravura e strategia. Tadej Pogacar continua a confermare il suo status di grande favorito: il duello è appena iniziato.

Tadej Pogacar si è reso protagonista di una prova di forza durante la sesta tappa del Giro del Delfinato: ha fatto lavorare la squadra e sulle prime rampe della Cote de Domancy (2,5 km al 9,3% di pendenza media) ha cambiato il passo, ha lasciato sul passo il belga Remco Evenepoel e il danese Jonas Vingegaard quando mancavano otto chilometri al traguardo e ha inscenato un volo solitario verso l’arrivo in salita di Combloux. Il fuoriclasse sloveno ha inflitto distacchi abissali ai due rivali che ritroverà anche al Tour de France, dopo che aveva pagato dazio a cronometro: 1’01” a Vingegaard e 1’50” a Evenepoel, giunti rispettivamente in seconda e quinta posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - I distacchi inflitti da Pogacar a Vingegaard ed Evenepoel alle prime salite del Delfinato: bastonata tremenda in pochi chilometri…

In questa notizia si parla di: distacchi - pogacar - vingegaard - evenepoel

‘La Fagianata’ di Magrini: “Del Toro mi sembrava Pogacar, Tiberi può incrementare a crono. E i distacchi di martedì…” - Nella spettacolare tappa di oggi, tra imprevisti e rinascite, abbiamo assistito alla vittoria di Van Aert, atteso e sorprendente.

Pogacar battuto in modo netto sia da Evenepoel che da Vingegaard nella crono del Delfinato. Vinge +21, Pogi + 48. Vai su Facebook

Evenepoel dopo la crono del Delfinato: Distacchi importanti che non mi aspettavo; Evenepoel intrattabile, Pogacar cede (a sorpresa) terreno; Tour de France, 17ª tappa: vince Carapaz, Pogacar respinge l’attacco di Evenepoel.

Giro del Delfinato 2025, la classifica big: arrivano le salite e Tadej Pogacar ribalta tutto, Vingegaard a 43", Remco Evenepoel a 1’22” - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Si legge su msn.com

Pogacar domina al Delfinato: distacchi mostruosi in salita su Vingegaard e gli altri, corsa in pugno - La 97ª (9° in stagione in 20 giorni di gare) vale per la statistica e per il morale, il suo e quello dei suoi avversari, sottoterra ovviamente quest’ultimo. Lo riporta repubblica.it

Giro del Delfinato, Pogacar stacca tutti e detta la sua legge: Vingegaard paga un minuto, crolla Evenepoel - Giro del Delfinato, Tappa 6: Pogacar risponde alle critiche piovute dopo la crono e lascia Vingegaard a un minuto nell'ascesa finale a Combloux. Lo riporta sport.virgilio.it