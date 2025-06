I dazi influiscono per 7 commercianti su 10

Le tensioni commerciali tra USA, Cina ed Europa hanno influito negativamente sulle attività di ben il 70% dei commercianti italiani, accentuando le sfide di un settore già messo a dura prova dall’inflazione e dai rincari. In un contesto di incertezza economica, è fondamentale comprendere come questi fattori possano plasmare il futuro delle piccole imprese e individuare strategie per affrontarli con successo.

Roma, 13 giugno 2025 – Inflazione, rincari e instabilità economica continuano a mettere sotto pressione le piccole imprese italiane: il 35% dei merchant si dice pessimista sul futuro del proprio business, complici l’aumento dei costi, le difficoltà nei rifornimenti e il cambiamento delle abitudini di consumo da parte dei clienti. Per 7 commercianti su 10, le tensioni commerciali fra USA, Cina ed Europa hanno influito negativamente sulle attività, con tempi di consegna più lunghi, rincari delle materie prime e la necessità di adattare rapidamente la propria offerta. Quasi la metà degli esercenti, inoltre, rileva che i consumatori hanno diminuito la spesa abituale (48,6%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - I dazi influiscono per 7 commercianti su 10

In questa notizia si parla di: commercianti - dazi - influiscono - rincari

Dazi sì, dazi no: l’altalena che può colpire i prezzi esposti dai commercianti - L’incertezza sui dazi commerciali sta creando un’altalena che potrebbe scuotere i prezzi esposti nei negozi.

I dazi influiscono per 7 commercianti su 10.

I dazi influiscono per 7 commercianti su 10 Come scrive quotidiano.net: Zola (SumUp): “Solo il 40% guarda al futuro con ottimismo” ...