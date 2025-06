I casi di morbillo in Italia sono quasi raddoppiati anche con complicanze I contagi e il rischio di focolai per l' estate

I casi di morbillo in Italia sono di nuovo in aumento, con un prevedibile allarmismo tra esperti e cittadini. Nel mese di maggio 2025, l'Istituto Superiore di Sanità segnala un’impennata quasi del doppio rispetto ad aprile, complici i focolai ancora attivi e le complicanze associate. Una situazione che rischia di sfociare in un’estate di contagi se non si adottano misure preventive efficaci. La responsabilità di questa diffusione…

I casi di morbillo in Italia sono di nuovo in aumento. Nel mese di maggio 2025, secondo gli ultimi dati diffusi dall'Istituto superiore di sanità (Iss), le persone che hanno contratto questa malattia infettiva sono quasi raddoppiate rispetto ad aprile. Grande spinta al contagio è stata data dai.

Il #morbillo è ormai tornato endemico. Purtroppo è una malattia percepita dall'immaginario collettivo come semplice, l'influenza o il raffreddore 'con i puntini' diciamo, ma non è così. Nel 2024 ci sono stati più di 1000 casi in Italia e si confermano anche in quest Vai su X

DENGUE IN ITALIA Dal 1 gennaio al 31 maggio 2025 sono 60 i casi confermati di Dengue, tutti associati a viaggi all’estero. Sono , quindi , tutti casi di importazione. Ognuno di questi puo' diventare la miccia che accende un focolaio epidemico autoctono con c Vai su Facebook

