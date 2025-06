I capi dell' aviazione uccisi nei bunker i droni esplosivi infiltrati in Iran dal Mossad | così Israele ha dato il via alla decapitazione

Tensioni alle stelle nella regione: l'eliminazione dei vertici militari iraniani, tra cui Hossein Salami e Mohammad Bagheri, rappresenta un nuovo capitolo nella strategia di destabilizzazione orchestrata da Israele e Mossad. Come con Hezbollah e Hamas, il colpo mira a indebolire le linee di comando e alimentare il caos. In un contesto di crescente tensione, analizzare le implicazioni di queste azioni diventa fondamentale per comprendere il futuro della stabilitĂ mediorientale.

Come con Hezbollah e Hamas, la destabilizzazione parte con l'eliminazione dei vertici militari. Tra gli ufficiali uccisi il comandante pasdaran Hossein Salami, il capo di Stato Maggiore Mohammad Bagheri.

